Moolah-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00624454 USD। MOOLAH-এর মার্কেট ক্যাপ 6,245,233 USD। MOOLAH থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Moolah-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00624454 USD। MOOLAH-এর মার্কেট ক্যাপ 6,245,233 USD। MOOLAH থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

MOOLAH সম্পর্কে আরও

MOOLAH প্রাইসের তথ্য

MOOLAH কী

MOOLAH অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

MOOLAH টোকেনোমিক্স

MOOLAH প্রাইস পূর্বাভাস

1 MOOLAH থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00624406
+0.70%1D
Moolah (MOOLAH) লাইভ প্রাইস চার্ট
Moolah-এর আজকের প্রাইস

আজ Moolah (MOOLAH)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00624454, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.72% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান MOOLAH থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি MOOLAH-এর জন্য $ 0.00624454

Moolah বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 6,245,233 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.00B MOOLAH। গত 24 ঘণ্টায়, MOOLAH এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00583419 (নিম্ন) এবং $ 0.00656757 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.01318652 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.0034949

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, MOOLAH গত ঘণ্টায় +2.63% এবং গত 7 দিনে +64.78% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Moolah (MOOLAH) এর মার্কেট তথ্য

$ 6.25M
--
$ 6.25M
1.00B
1,000,000,000.0
Moolah এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 6.25M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। MOOLAH এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.00B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 6.25M

Moolah-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00583419
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00656757
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00583419
$ 0.00656757
$ 0.01318652
$ 0.0034949
+2.63%

+0.72%

+64.78%

+64.78%

Moolah (MOOLAH) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Moolah থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Moolah থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0010680935 ছিল।
গত 60 দিনে, Moolah থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0019259522 ছিল।
গত 90 দিনে, Moolah থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+0.72%
30 দিন$ +0.0010680935+17.10%
60 দিন$ -0.0019259522-30.84%
90 দিন$ 0--

Moolah এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Moolah (MOOLAH) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, MOOLAH এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Moolah (MOOLAH) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Moolah এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

Moolah (MOOLAH) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Moolah সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Moolah-এর মূল্য কত হবে?
যদি Moolah বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Moolah-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
