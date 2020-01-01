Monkeys (MONKEYS) এর টোকেনোমিক্স
We begin with Meme and Community project
What makes your project unique? 1/ We are 14 days alive trading on Dextool 2/ We are fully community driven and Decentrallized
- No dev wallets
- No marketing wallets
- No initial wallets
- Liquidity is locked for 100 YEARS
- Admins and Community work as volunteers (Like me)
- Legend story that we initially are #MONKEYS and then A gourp of admin (NOT all admin) want to relaunch with a contract that with 6% tax for trading We admins completely not agree with these TAX FARMING, our core is that We are community so we will build from community Then They just draw some members on us then gather in 1 wallet and dump 34 ETH out of chart so We litterraly go to ZERO However, The legend is being made, we still building from ashes, that you can see we are at 1.5 Million marketcap now and just brokle the 3 millnion marketcap yesterday
History of your project.: We are the first one that took #Monkeys list from Elon musk to making project
So The first developer created contracted and add liquidity himself then locked 100 years, we drive that into 5 million marketcap then that the story happen we back to zero
Dev sold his tokens, so we now fully decentrallized
Unlike old meme trend like #Doges we are #monkeys,
We have a truly legend story that being told
What’s next for your project? 1/ Building more uinity for #monkeys holders (far future)
2/ The biggest meme community for now!
What can your token be used for?
We will find the way to do that
Monkeys (MONKEYS) এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য, স্থায়িত্ব এবং সম্ভাবনা বিশ্লেষণের জন্য এর টোকেনোমিক্স বোঝা অপরিহার্য।
মূল মেট্রিক্স এবং কীভাবে সেগুলো গণনা করা হয়:
মোট সরবরাহ:
সর্বাধিক সংখ্যক MONKEYS টোকেন তৈরি করা হয়েছে বা তৈরি করা হবে।
সার্কুলেটিং সরবরাহ:
বর্তমানে মার্কেটে এবং জনসাধারণের হাতে থাকা টোকেনের সংখ্যা।
সর্বোচ্চ সরবরাহ:
মোট কতগুলো MONKEYS টোকেন থাকতে পারে তার সর্বোচ্চ সীমা।
FDV (সম্পূর্ণ মুনাফাকৃত মূল্যায়ন):
বর্তমান প্রাইস × সর্বোচ্চ সরবরাহ হিসাবে হিসাব করা হয়, যা টোকেনগুলো পুরোপুরি প্রচলনে থাকলে মোট মার্কেট ক্যাপের একটি অনুমান প্রদান করে।
মুদ্রাস্ফীতির হার:
নতুন টোকেন কত দ্রুত চালু করা হচ্ছে তা প্রতিফলিত করে, যা দুষ্প্রাপ্যতা এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রাইস পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে।
ট্রেডারদের জন্য এই মেট্রিকসগুলো কেন গুরুত্বপূর্ণ?
উচ্চ সার্কুলেটিং সরবরাহ = অধিক লিকুইডিটি।
সীমিত সর্বোচ্চ সরবরাহ + কম মুদ্রাস্ফীতি = দীর্ঘমেয়াদী প্রাইস বৃদ্ধির সম্ভাবনা।
স্বচ্ছ টোকেন বিতরণ = প্রজেক্টের উপর আরও ভালো আস্থা এবং কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি কম।
নিম্ন বর্তমান মার্কেট ক্যাপ সহ উচ্চ FDV = সম্ভাব্য অতিরিক্ত মূল্যায়নের ইঙ্গিত।
এখন যেহেতু আপনি MONKEYS এর টোকেনোমিক্স বুঝতে পেরেছেন, MONKEYSটোকেনের লাইভ প্রাইস এক্সপ্লোর করুন!
MONKEYS এর প্রাইস প্রেডিকশন
জানতে চান কোথায় MONKEYS এগিয়ে যাচ্ছে? আমাদের MONKEYS প্রাইস প্রেডিকশন পৃষ্ঠাটি মার্কেটের মনোভাব, ঐতিহাসিক ট্রেন্ড এবং প্রযুক্তিগত সূচকগুলোকে একত্রিত করে একটি ভবিষ্যৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।
