Mirrored Ether প্রাইস (METH)
Mirrored Ether(METH) বর্তমানে 4.3USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 984.56KUSD। METH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ METH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। METH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Mirrored Ether থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.280667 ছিল।
গত 30 দিনে, Mirrored Ether থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2.0033906400 ছিল।
গত 60 দিনে, Mirrored Ether থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2.3032799500 ছিল।
গত 90 দিনে, Mirrored Ether থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.792609245797492 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.280667
|+6.98%
|30 দিন
|$ +2.0033906400
|+46.59%
|60 দিন
|$ +2.3032799500
|+53.56%
|90 দিন
|$ +1.792609245797492
|+71.49%
Mirrored Ether এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.78%
+6.98%
+26.66%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Mirrored Ether- synthetic asset tracking the price of ETH.
Mirrored Ether (METH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। METHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 METH থেকে VND
₫113,154.5
|1 METH থেকে AUD
A$6.579
|1 METH থেকে GBP
￡3.182
|1 METH থেকে EUR
€3.655
|1 METH থেকে USD
$4.3
|1 METH থেকে MYR
RM18.232
|1 METH থেকে TRY
₺174.881
|1 METH থেকে JPY
¥632.1
|1 METH থেকে ARS
ARS$5,695.35
|1 METH থেকে RUB
₽343.957
|1 METH থেকে INR
₹377.196
|1 METH থেকে IDR
Rp69,354.829
|1 METH থেকে KRW
₩5,972.184
|1 METH থেকে PHP
₱244.025
|1 METH থেকে EGP
￡E.208.722
|1 METH থেকে BRL
R$23.349
|1 METH থেকে CAD
C$5.891
|1 METH থেকে BDT
৳521.762
|1 METH থেকে NGN
₦6,584.977
|1 METH থেকে UAH
₴177.633
|1 METH থেকে VES
Bs550.4
|1 METH থেকে CLP
$4,153.8
|1 METH থেকে PKR
Rs1,218.448
|1 METH থেকে KZT
₸2,320.538
|1 METH থেকে THB
฿138.976
|1 METH থেকে TWD
NT$128.57
|1 METH থেকে AED
د.إ15.781
|1 METH থেকে CHF
Fr3.44
|1 METH থেকে HKD
HK$33.712
|1 METH থেকে MAD
.د.م38.872
|1 METH থেকে MXN
$79.851
|1 METH থেকে PLN
zł15.652
|1 METH থেকে RON
лв18.705
|1 METH থেকে SEK
kr41.151
|1 METH থেকে BGN
лв7.181
|1 METH থেকে HUF
Ft1,459.076
|1 METH থেকে CZK
Kč90.214
|1 METH থেকে KWD
د.ك1.3115
|1 METH থেকে ILS
₪14.749