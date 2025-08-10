MAHA সম্পর্কে আরও

আজকে Maha (MAHA) এর প্রাইস

Maha(MAHA) বর্তমানে 0.349402USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.21MUSD। MAHA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Maha এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

+1.36%
Maha এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
MEXC এ MAHA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MAHA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Maha (MAHA) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Maha থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00469354 ছিল।
গত 30 দিনে, Maha থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0605190119 ছিল।
গত 60 দিনে, Maha থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1385366700 ছিল।
গত 90 দিনে, Maha থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.3520533868001231 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00469354+1.36%
30 দিন$ +0.0605190119+17.32%
60 দিন$ -0.1385366700-39.64%
90 দিন$ -0.3520533868001231-50.18%

Maha (MAHA) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Maha এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

Maha (MAHA) কী?

MAHA (previously known as MahaDAO) is a decentralized collective founded in 2020, building at the intersection of money, culture, and community. MAHA have pioneered innovations in stablecoins, decentralized governance, and incentive design. Today, we’re powering **WAGMIE**, a social network for internet culture — where anyone can launch tokens, build communities, and own the value they create. The $MAHA token serves as the core asset driving this ecosystem forward.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Maha (MAHA) এর টোকেনোমিক্স

Maha (MAHA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MAHAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Maha (MAHA) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

MAHA থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 MAHA থেকে VND
9,194.51363
1 MAHA থেকে AUD
A$0.53458506
1 MAHA থেকে GBP
0.25855748
1 MAHA থেকে EUR
0.2969917
1 MAHA থেকে USD
$0.349402
1 MAHA থেকে MYR
RM1.48146448
1 MAHA থেকে TRY
14.21017934
1 MAHA থেকে JPY
¥51.362094
1 MAHA থেকে ARS
ARS$462.782949
1 MAHA থেকে RUB
27.94866598
1 MAHA থেকে INR
30.64954344
1 MAHA থেকে IDR
Rp5,635.51534006
1 MAHA থেকে KRW
485.27744976
1 MAHA থেকে PHP
19.8285635
1 MAHA থেকে EGP
￡E.16.95997308
1 MAHA থেকে BRL
R$1.89725286
1 MAHA থেকে CAD
C$0.47868074
1 MAHA থেকে BDT
42.39643868
1 MAHA থেকে NGN
535.07072878
1 MAHA থেকে UAH
14.43379662
1 MAHA থেকে VES
Bs44.723456
1 MAHA থেকে CLP
$337.522332
1 MAHA থেকে PKR
Rs99.00655072
1 MAHA থেকে KZT
188.55828332
1 MAHA থেকে THB
฿11.29267264
1 MAHA থেকে TWD
NT$10.4471198
1 MAHA থেকে AED
د.إ1.28230534
1 MAHA থেকে CHF
Fr0.2795216
1 MAHA থেকে HKD
HK$2.73931168
1 MAHA থেকে MAD
.د.م3.15859408
1 MAHA থেকে MXN
$6.48839514
1 MAHA থেকে PLN
1.27182328
1 MAHA থেকে RON
лв1.5198987
1 MAHA থেকে SEK
kr3.34377714
1 MAHA থেকে BGN
лв0.58350134
1 MAHA থেকে HUF
Ft118.55908664
1 MAHA থেকে CZK
7.33045396
1 MAHA থেকে KWD
د.ك0.10656761
1 MAHA থেকে ILS
1.19844886