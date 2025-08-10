Maha প্রাইস (MAHA)
Maha(MAHA) বর্তমানে 0.349402USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.21MUSD। MAHA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MAHA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MAHA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Maha থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00469354 ছিল।
গত 30 দিনে, Maha থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0605190119 ছিল।
গত 60 দিনে, Maha থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1385366700 ছিল।
গত 90 দিনে, Maha থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.3520533868001231 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00469354
|+1.36%
|30 দিন
|$ +0.0605190119
|+17.32%
|60 দিন
|$ -0.1385366700
|-39.64%
|90 দিন
|$ -0.3520533868001231
|-50.18%
Maha এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.05%
+1.36%
-27.84%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
MAHA (previously known as MahaDAO) is a decentralized collective founded in 2020, building at the intersection of money, culture, and community. MAHA have pioneered innovations in stablecoins, decentralized governance, and incentive design. Today, we’re powering **WAGMIE**, a social network for internet culture — where anyone can launch tokens, build communities, and own the value they create. The $MAHA token serves as the core asset driving this ecosystem forward.
