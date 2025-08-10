LIEN সম্পর্কে আরও

Lien লোগো

Lien প্রাইস (LIEN)

তালিকাভুক্ত নয়

Lien (LIEN) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.086412
$0.086412$0.086412
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে Lien (LIEN) এর প্রাইস

Lien(LIEN) বর্তমানে 0.086412USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 30.67KUSD। LIEN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Lien এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
--
Lien এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
354.87K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ LIEN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। LIEN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Lien (LIEN) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Lien থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Lien থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0634258981 ছিল।
গত 60 দিনে, Lien থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0081250352 ছিল।
গত 90 দিনে, Lien থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.07660343360413992 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ -0.0634258981-73.39%
60 দিন$ +0.0081250352+9.40%
90 দিন$ -0.07660343360413992-46.99%

Lien (LIEN) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Lien এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 956.78
$ 956.78$ 956.78

--

--

+0.00%

Lien (LIEN) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 30.67K
$ 30.67K$ 30.67K

--
----

354.87K
354.87K 354.87K

Lien (LIEN) কী?

A self-regulating protocol for creating unique derivative contracts

A self-regulating protocol for creating unique derivative contracts

Lien (LIEN) এর টোকেনোমিক্স

Lien (LIEN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। LIENটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

LIEN থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 LIEN থেকে VND
2,273.93178
1 LIEN থেকে AUD
A$0.13221036
1 LIEN থেকে GBP
0.06394488
1 LIEN থেকে EUR
0.0734502
1 LIEN থেকে USD
$0.086412
1 LIEN থেকে MYR
RM0.36638688
1 LIEN থেকে TRY
3.51437604
1 LIEN থেকে JPY
¥12.702564
1 LIEN থেকে ARS
ARS$114.452694
1 LIEN থেকে RUB
6.91209588
1 LIEN থেকে INR
7.58006064
1 LIEN থেকে IDR
Rp1,393.74174036
1 LIEN থেকে KRW
120.01589856
1 LIEN থেকে PHP
4.903881
1 LIEN থেকে EGP
￡E.4.19443848
1 LIEN থেকে BRL
R$0.46921716
1 LIEN থেকে CAD
C$0.11838444
1 LIEN থেকে BDT
10.48523208
1 LIEN থেকে NGN
132.33047268
1 LIEN থেকে UAH
3.56967972
1 LIEN থেকে VES
Bs11.060736
1 LIEN থেকে CLP
$83.473992
1 LIEN থেকে PKR
Rs24.48570432
1 LIEN থেকে KZT
46.63309992
1 LIEN থেকে THB
฿2.79283584
1 LIEN থেকে TWD
NT$2.5837188
1 LIEN থেকে AED
د.إ0.31713204
1 LIEN থেকে CHF
Fr0.0691296
1 LIEN থেকে HKD
HK$0.67747008
1 LIEN থেকে MAD
.د.م0.78116448
1 LIEN থেকে MXN
$1.60467084
1 LIEN থেকে PLN
0.31453968
1 LIEN থেকে RON
лв0.3758922
1 LIEN থেকে SEK
kr0.82696284
1 LIEN থেকে BGN
лв0.14430804
1 LIEN থেকে HUF
Ft29.32131984
1 LIEN থেকে CZK
1.81292376
1 LIEN থেকে KWD
د.ك0.02635566
1 LIEN থেকে ILS
0.29639316