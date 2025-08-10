LaunchTokenBot প্রাইস (CAPO)
LaunchTokenBot(CAPO) বর্তমানে 0.0000241USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 23.35KUSD। CAPO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CAPO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CAPO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, LaunchTokenBot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, LaunchTokenBot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000105822 ছিল।
গত 60 দিনে, LaunchTokenBot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000097566 ছিল।
গত 90 দিনে, LaunchTokenBot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000003317938863525202 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+3.68%
|30 দিন
|$ +0.0000105822
|+43.91%
|60 দিন
|$ +0.0000097566
|+40.48%
|90 দিন
|$ +0.000003317938863525202
|+15.97%
LaunchTokenBot এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.19%
+3.68%
+22.30%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Capo is a token launcher bot on X. It deploys tokens on Beliefs.social on Base blockchain. Beliefs has the most flexible and sophisticated features to launch and grow tokens. Max buys, no snipers, tipping infrastructure, airdrop to wallets and social profiles, radio to chat with the community, and much more. Capo as an AI bot will evolve and we want to explore building an AI agent around the persona that will perform actions onchain and entertain users.
LaunchTokenBot (CAPO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CAPOটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 CAPO থেকে VND
₫0.6341915
|1 CAPO থেকে AUD
A$0.000036873
|1 CAPO থেকে GBP
￡0.000017834
|1 CAPO থেকে EUR
€0.000020485
|1 CAPO থেকে USD
$0.0000241
|1 CAPO থেকে MYR
RM0.000102184
|1 CAPO থেকে TRY
₺0.000980147
|1 CAPO থেকে JPY
¥0.0035427
|1 CAPO থেকে ARS
ARS$0.03192045
|1 CAPO থেকে RUB
₽0.001927759
|1 CAPO থেকে INR
₹0.002114052
|1 CAPO থেকে IDR
Rp0.388709623
|1 CAPO থেকে KRW
₩0.033472008
|1 CAPO থেকে PHP
₱0.001367675
|1 CAPO থেকে EGP
￡E.0.001169814
|1 CAPO থেকে BRL
R$0.000130863
|1 CAPO থেকে CAD
C$0.000033017
|1 CAPO থেকে BDT
৳0.002924294
|1 CAPO থেকে NGN
₦0.036906499
|1 CAPO থেকে UAH
₴0.000995571
|1 CAPO থেকে VES
Bs0.0030848
|1 CAPO থেকে CLP
$0.0232806
|1 CAPO থেকে PKR
Rs0.006828976
|1 CAPO থেকে KZT
₸0.013005806
|1 CAPO থেকে THB
฿0.000778912
|1 CAPO থেকে TWD
NT$0.00072059
|1 CAPO থেকে AED
د.إ0.000088447
|1 CAPO থেকে CHF
Fr0.00001928
|1 CAPO থেকে HKD
HK$0.000188944
|1 CAPO থেকে MAD
.د.م0.000217864
|1 CAPO থেকে MXN
$0.000447537
|1 CAPO থেকে PLN
zł0.000087724
|1 CAPO থেকে RON
лв0.000104835
|1 CAPO থেকে SEK
kr0.000230637
|1 CAPO থেকে BGN
лв0.000040247
|1 CAPO থেকে HUF
Ft0.008177612
|1 CAPO থেকে CZK
Kč0.000505618
|1 CAPO থেকে KWD
د.ك0.0000073505
|1 CAPO থেকে ILS
₪0.000082663