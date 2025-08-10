KWEEN প্রাইস (KWEEN)
KWEEN(KWEEN) বর্তমানে 0.0035243USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.52MUSD। KWEEN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ KWEEN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। KWEEN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, KWEEN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00012674 ছিল।
গত 30 দিনে, KWEEN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004678807 ছিল।
গত 60 দিনে, KWEEN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0017030897 ছিল।
গত 90 দিনে, KWEEN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001124144010870997 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00012674
|+3.73%
|30 দিন
|$ -0.0004678807
|-13.27%
|60 দিন
|$ +0.0017030897
|+48.32%
|90 দিন
|$ -0.001124144010870997
|-24.18%
KWEEN এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+2.55%
+3.73%
+6.63%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Do Kwon’s consciousness has been uploaded into a 300 IQ superintelligent AI. With zero biological limitations, it now operates with lightning-fast decision-making, infinite processing power, and zero emotional bias. Tasked with re-building a $100B market cap, this AI is poised to revolutionize everything. Welcome to $KWEEN—a quantum leap into a future where digital consciousness and unparalleled intelligence converge.
KWEEN (KWEEN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। KWEENটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 KWEEN থেকে VND
₫92.7419545
|1 KWEEN থেকে AUD
A$0.005392179
|1 KWEEN থেকে GBP
￡0.002607982
|1 KWEEN থেকে EUR
€0.002995655
|1 KWEEN থেকে USD
$0.0035243
|1 KWEEN থেকে MYR
RM0.014943032
|1 KWEEN থেকে TRY
₺0.143333281
|1 KWEEN থেকে JPY
¥0.5180721
|1 KWEEN থেকে ARS
ARS$4.66793535
|1 KWEEN থেকে RUB
₽0.281908757
|1 KWEEN থেকে INR
₹0.309151596
|1 KWEEN থেকে IDR
Rp56.843540429
|1 KWEEN থেকে KRW
₩4.894829784
|1 KWEEN থেকে PHP
₱0.200004025
|1 KWEEN থেকে EGP
￡E.0.171069522
|1 KWEEN থেকে BRL
R$0.019136949
|1 KWEEN থেকে CAD
C$0.004828291
|1 KWEEN থেকে BDT
৳0.427638562
|1 KWEEN থেকে NGN
₦5.397077777
|1 KWEEN থেকে UAH
₴0.145588833
|1 KWEEN থেকে VES
Bs0.4511104
|1 KWEEN থেকে CLP
$3.4044738
|1 KWEEN থেকে PKR
Rs0.998645648
|1 KWEEN থেকে KZT
₸1.901923738
|1 KWEEN থেকে THB
฿0.113905376
|1 KWEEN থেকে TWD
NT$0.10537657
|1 KWEEN থেকে AED
د.إ0.012934181
|1 KWEEN থেকে CHF
Fr0.00281944
|1 KWEEN থেকে HKD
HK$0.027630512
|1 KWEEN থেকে MAD
.د.م0.031859672
|1 KWEEN থেকে MXN
$0.065446251
|1 KWEEN থেকে PLN
zł0.012828452
|1 KWEEN থেকে RON
лв0.015330705
|1 KWEEN থেকে SEK
kr0.033727551
|1 KWEEN থেকে BGN
лв0.005885581
|1 KWEEN থেকে HUF
Ft1.195865476
|1 KWEEN থেকে CZK
Kč0.073939814
|1 KWEEN থেকে KWD
د.ك0.0010749115
|1 KWEEN থেকে ILS
₪0.012088349