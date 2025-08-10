ktoshi প্রাইস (KTOSHI)
ktoshi(KTOSHI) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 437.15KUSD। KTOSHI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, ktoshi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, ktoshi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, ktoshi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, ktoshi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+11.62%
|30 দিন
|$ 0
|+24.09%
|60 দিন
|$ 0
|+14.06%
|90 দিন
|$ 0
|--
ktoshi এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+1.55%
+11.62%
+22.12%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Ktoshi is a community-driven meme token inspired by The pseudonymous creator of Bitcoin, Satoshi Nakamoto & the Kadena blockchain. Launched in Aug 2024, the project aims to embrace the lighthearted Camaraderie and humorous side of cryptocurrency by creating a token centered around internet culture and community engagement. Rather than focusing on complex use cases or utility, ktoshi is built around the idea of shared fun and cultural relevance.
ktoshi (KTOSHI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। KTOSHIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
