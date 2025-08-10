Kick প্রাইস (KICK)
Kick(KICK) বর্তমানে 0.00413671USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 502.40KUSD। KICK থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ KICK থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। KICK এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Kick থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000502908554390529 ছিল।
গত 30 দিনে, Kick থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001571651 ছিল।
গত 60 দিনে, Kick থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006577579 ছিল।
গত 90 দিনে, Kick থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000264103939619298 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.000502908554390529
|-10.83%
|30 দিন
|$ -0.0001571651
|-3.79%
|60 দিন
|$ -0.0006577579
|-15.90%
|90 দিন
|$ -0.000264103939619298
|-6.00%
Kick এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+8.47%
-10.83%
+16.90%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Kick Ecosystem describes itself as a set of synergistically interacting fintech tools that form a “one-stop-shop” for every user from all over the world. These transformative tools cover all financial needs. KickToken acts as a central currency, which resides on the Ethereum platform. Kick Ecosystem offers a productive approach to cryptocurrency investors by identifying the needs of the modern world. The ecosystem comprises an exchange (KickEX.com), a referral program KickRef (ref.kickex.com), a white label token sale solution (KickDesk), STO listing and trading, a unified login system (KickID), a multicurrency wallet (KickWallet), a crypto payment gateway (KickPay), ad network integration (KickCPA), a mobile app (KickMobile), a messaging service (KickMessenger), a crypto markets research institute KickAcademy (academy.kickex.com) and exchange-pricing solutions (AICO and IECO). For more information on the token and ecosystem please visit KickEX.com and ref.kickex.com
Kick (KICK) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। KICKটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
