Keanu প্রাইস (KNU)
Keanu(KNU) বর্তমানে 0.00001488USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 14.77KUSD। KNU থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ KNU থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। KNU এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Keanu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Keanu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000022186 ছিল।
গত 60 দিনে, Keanu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000011697 ছিল।
গত 90 দিনে, Keanu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00000171914909883418 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0000022186
|+14.91%
|60 দিন
|$ +0.0000011697
|+7.86%
|90 দিন
|$ -0.00000171914909883418
|-10.35%
Keanu এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
-4.75%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Keanu ($KNU) is a meme token inspired by the cultural phenomenon of Keanu Reeves, embodying themes of kindness and viral meme culture. The project focuses on creating a strong community-driven ecosystem while leveraging viral narratives and innovative strategies. With a set of five core 'commandments,' Keanu aims to cultivate a cult-like following, leveraging Keanu Reeves' nice-guy image to promote a wholesome movement for change in an often overly competitive market.
Keanu (KNU) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। KNUটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 KNU থেকে VND
₫0.3915672
|1 KNU থেকে AUD
A$0.0000227664
|1 KNU থেকে GBP
￡0.0000110112
|1 KNU থেকে EUR
€0.000012648
|1 KNU থেকে USD
$0.00001488
|1 KNU থেকে MYR
RM0.0000630912
|1 KNU থেকে TRY
₺0.0006051696
|1 KNU থেকে JPY
¥0.00218736
|1 KNU থেকে ARS
ARS$0.01970856
|1 KNU থেকে RUB
₽0.0011902512
|1 KNU থেকে INR
₹0.0013052736
|1 KNU থেকে IDR
Rp0.2399999664
|1 KNU থেকে KRW
₩0.0206665344
|1 KNU থেকে PHP
₱0.00084444
|1 KNU থেকে EGP
￡E.0.0007222752
|1 KNU থেকে BRL
R$0.0000807984
|1 KNU থেকে CAD
C$0.0000203856
|1 KNU থেকে BDT
৳0.0018055392
|1 KNU থেকে NGN
₦0.0227870832
|1 KNU থেকে UAH
₴0.0006146928
|1 KNU থেকে VES
Bs0.00190464
|1 KNU থেকে CLP
$0.01437408
|1 KNU থেকে PKR
Rs0.0042163968
|1 KNU থেকে KZT
₸0.0080301408
|1 KNU থেকে THB
฿0.0004809216
|1 KNU থেকে TWD
NT$0.000444912
|1 KNU থেকে AED
د.إ0.0000546096
|1 KNU থেকে CHF
Fr0.000011904
|1 KNU থেকে HKD
HK$0.0001166592
|1 KNU থেকে MAD
.د.م0.0001345152
|1 KNU থেকে MXN
$0.0002763216
|1 KNU থেকে PLN
zł0.0000541632
|1 KNU থেকে RON
лв0.000064728
|1 KNU থেকে SEK
kr0.0001424016
|1 KNU থেকে BGN
лв0.0000248496
|1 KNU থেকে HUF
Ft0.0050490816
|1 KNU থেকে CZK
Kč0.0003121824
|1 KNU থেকে KWD
د.ك0.0000045384
|1 KNU থেকে ILS
₪0.0000510384