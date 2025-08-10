KDR প্রাইস (KDR)
KDR(KDR) বর্তমানে 0.01033263USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 156.03KUSD। KDR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ KDR থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। KDR এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, KDR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00026969 ছিল।
গত 30 দিনে, KDR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0017466587 ছিল।
গত 60 দিনে, KDR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001771591 ছিল।
গত 90 দিনে, KDR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.005006125001190666 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00026969
|+2.68%
|30 দিন
|$ +0.0017466587
|+16.90%
|60 দিন
|$ -0.0001771591
|-1.71%
|90 দিন
|$ -0.005006125001190666
|-32.63%
KDR এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.31%
+2.68%
+11.34%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Kaidro: Clan Battles" offers a unique gameplay experience by seamlessly blending elements from ARPG, MOBA, and Platforming genres, emphasizing three core pillars.The customization feature empowers players to personalize Pilots, Mechs, Weapons, Mech Abilities, Spirit Guardians, and Astral Abilities. KDR, is the primary in-game currency and integrates with NFTs for asset ownership. Demand is driven by its dual functionality, creating a vibrant virtual economy. Scarcity is enhanced through limited NFT releases and fixed token supply. The Play-to-Earn model rewards users, fostering engagement and retention within the gaming community.
KDR (KDR) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। KDRটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
