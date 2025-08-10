ION সম্পর্কে আরও

Ionic Protocol লোগো

Ionic Protocol প্রাইস (ION)

তালিকাভুক্ত নয়

Ionic Protocol (ION) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00041535
$0.00041535$0.00041535
+7.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Ionic Protocol (ION) এর প্রাইস

Ionic Protocol(ION) বর্তমানে 0.00041538USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 125.28KUSD। ION থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Ionic Protocol এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+7.04%
Ionic Protocol এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
301.58M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ ION থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ION এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Ionic Protocol (ION) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Ionic Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Ionic Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001907039 ছিল।
গত 60 দিনে, Ionic Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002719915 ছিল।
গত 90 দিনে, Ionic Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007358271036051876 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+7.04%
30 দিন$ -0.0001907039-45.91%
60 দিন$ -0.0002719915-65.48%
90 দিন$ -0.0007358271036051876-63.91%

Ionic Protocol (ION) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Ionic Protocol এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.0003763
$ 0.0003763$ 0.0003763

$ 0.00042534
$ 0.00042534$ 0.00042534

$ 0.069396
$ 0.069396$ 0.069396

+3.95%

+7.04%

-7.97%

Ionic Protocol (ION) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 125.28K
$ 125.28K$ 125.28K

--
----

301.58M
301.58M 301.58M

Ionic Protocol (ION) কী?

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Ionic Protocol (ION) এর টোকেনোমিক্স

Ionic Protocol (ION) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। IONটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ION থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 ION থেকে VND
10.9307247
1 ION থেকে AUD
A$0.0006355314
1 ION থেকে GBP
0.0003073812
1 ION থেকে EUR
0.000353073
1 ION থেকে USD
$0.00041538
1 ION থেকে MYR
RM0.0017612112
1 ION থেকে TRY
0.0168935046
1 ION থেকে JPY
¥0.06106086
1 ION থেকে ARS
ARS$0.55017081
1 ION থেকে RUB
0.0332262462
1 ION থেকে INR
0.0364371336
1 ION থেকে IDR
Rp6.6996764814
1 ION থেকে KRW
0.5769129744
1 ION থেকে PHP
0.023572815
1 ION থেকে EGP
￡E.0.0201625452
1 ION থেকে BRL
R$0.0022555134
1 ION থেকে CAD
C$0.0005690706
1 ION থেকে BDT
0.0504022092
1 ION থেকে NGN
0.6361087782
1 ION থেকে UAH
0.0171593478
1 ION থেকে VES
Bs0.05316864
1 ION থেকে CLP
$0.40125708
1 ION থেকে PKR
Rs0.1177020768
1 ION থেকে KZT
0.2241639708
1 ION থেকে THB
฿0.0134250816
1 ION থেকে TWD
NT$0.012419862
1 ION থেকে AED
د.إ0.0015244446
1 ION থেকে CHF
Fr0.000332304
1 ION থেকে HKD
HK$0.0032565792
1 ION থেকে MAD
.د.م0.0037550352
1 ION থেকে MXN
$0.0077136066
1 ION থেকে PLN
0.0015119832
1 ION থেকে RON
лв0.001806903
1 ION থেকে SEK
kr0.0039751866
1 ION থেকে BGN
лв0.0006936846
1 ION থেকে HUF
Ft0.1409467416
1 ION থেকে CZK
0.0087146724
1 ION থেকে KWD
د.ك0.0001266909
1 ION থেকে ILS
0.0014247534