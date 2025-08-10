INVITE Token প্রাইস (INVITE)
INVITE Token(INVITE) বর্তমানে 0.00151735USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 76.02KUSD। INVITE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ INVITE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। INVITE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, INVITE Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, INVITE Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006254198 ছিল।
গত 60 দিনে, INVITE Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0008396222 ছিল।
গত 90 দিনে, INVITE Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0018941289903846175 ছিল।
INVITE Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.04%
-2.30%
-8.16%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
INVITE is the biggest social growth tool on TG and Ton, with largest Web3 holders community. It is a community project empowered by UXLINK infrastructure.
INVITE Token (INVITE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। INVITEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 INVITE থেকে VND
₫39.92906525
|1 INVITE থেকে AUD
A$0.0023215455
|1 INVITE থেকে GBP
￡0.001122839
|1 INVITE থেকে EUR
€0.0012897475
|1 INVITE থেকে USD
$0.00151735
|1 INVITE থেকে MYR
RM0.006433564
|1 INVITE থেকে TRY
₺0.0617106245
|1 INVITE থেকে JPY
¥0.22305045
|1 INVITE থেকে ARS
ARS$2.009730075
|1 INVITE থেকে RUB
₽0.1213728265
|1 INVITE থেকে INR
₹0.133101942
|1 INVITE থেকে IDR
Rp24.4733836705
|1 INVITE থেকে KRW
₩2.107417068
|1 INVITE থেকে PHP
₱0.0861096125
|1 INVITE থেকে EGP
￡E.0.073652169
|1 INVITE থেকে BRL
R$0.0082392105
|1 INVITE থেকে CAD
C$0.0020787695
|1 INVITE থেকে BDT
৳0.184115249
|1 INVITE থেকে NGN
₦2.3236546165
|1 INVITE থেকে UAH
₴0.0626817285
|1 INVITE থেকে VES
Bs0.1942208
|1 INVITE থেকে CLP
$1.4657601
|1 INVITE থেকে PKR
Rs0.429956296
|1 INVITE থেকে KZT
₸0.818853101
|1 INVITE থেকে THB
฿0.049040752
|1 INVITE থেকে TWD
NT$0.045368765
|1 INVITE থেকে AED
د.إ0.0055686745
|1 INVITE থেকে CHF
Fr0.00121388
|1 INVITE থেকে HKD
HK$0.011896024
|1 INVITE থেকে MAD
.د.م0.013716844
|1 INVITE থেকে MXN
$0.0281771895
|1 INVITE থেকে PLN
zł0.005523154
|1 INVITE থেকে RON
лв0.0066004725
|1 INVITE থেকে SEK
kr0.0145210395
|1 INVITE থেকে BGN
лв0.0025339745
|1 INVITE থেকে HUF
Ft0.514867202
|1 INVITE থেকে CZK
Kč0.031834003
|1 INVITE থেকে KWD
د.ك0.00046279175
|1 INVITE থেকে ILS
₪0.0052045105