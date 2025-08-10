HIGHER সম্পর্কে আরও

higher লোগো

higher প্রাইস (HIGHER)

তালিকাভুক্ত নয়

higher (HIGHER) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00571558
$0.00571558$0.00571558
+14.50%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে।
USD

আজকে higher (HIGHER) এর প্রাইস

higher(HIGHER) বর্তমানে 0.00571397USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 5.71MUSD। HIGHER থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

higher এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+14.51%
higher এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
1.00B USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ HIGHER থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। HIGHER এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ higher (HIGHER) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, higher থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00072394 ছিল।
গত 30 দিনে, higher থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0036890413 ছিল।
গত 60 দিনে, higher থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0021823925 ছিল।
গত 90 দিনে, higher থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001902672143188872 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00072394+14.51%
30 দিন$ +0.0036890413+64.56%
60 দিন$ +0.0021823925+38.19%
90 দিন$ -0.001902672143188872-24.98%

higher (HIGHER) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

higher এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00499003
$ 0.00499003$ 0.00499003

$ 0.00576988
$ 0.00576988$ 0.00576988

$ 0.114177
$ 0.114177$ 0.114177

+0.74%

+14.51%

+44.94%

higher (HIGHER) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 5.71M
$ 5.71M$ 5.71M

--
----

1.00B
1.00B 1.00B

higher (HIGHER) কী?

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

higher (HIGHER) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

higher (HIGHER) এর টোকেনোমিক্স

higher (HIGHER) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। HIGHERটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: higher (HIGHER) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

HIGHER থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 HIGHER থেকে VND
150.36312055
1 HIGHER থেকে AUD
A$0.0087423741
1 HIGHER থেকে GBP
0.0042283378
1 HIGHER থেকে EUR
0.0048568745
1 HIGHER থেকে USD
$0.00571397
1 HIGHER থেকে MYR
RM0.0242272328
1 HIGHER থেকে TRY
0.2323871599
1 HIGHER থেকে JPY
¥0.83995359
1 HIGHER থেকে ARS
ARS$7.568153265
1 HIGHER থেকে RUB
0.4570604603
1 HIGHER থেকে INR
0.5012294484
1 HIGHER থেকে IDR
Rp92.1607935491
1 HIGHER থেকে KRW
7.9360186536
1 HIGHER থেকে PHP
0.3242677975
1 HIGHER থেকে EGP
￡E.0.2773561038
1 HIGHER থেকে BRL
R$0.0310268571
1 HIGHER থেকে CAD
C$0.0078281389
1 HIGHER থেকে BDT
0.6933331198
1 HIGHER থেকে NGN
8.7503165183
1 HIGHER থেকে UAH
0.2360441007
1 HIGHER থেকে VES
Bs0.73138816
1 HIGHER থেকে CLP
$5.51969502
1 HIGHER থেকে PKR
Rs1.6191105392
1 HIGHER থেকে KZT
3.0836010502
1 HIGHER থেকে THB
฿0.1846755104
1 HIGHER থেকে TWD
NT$0.170847703
1 HIGHER থেকে AED
د.إ0.0209702699
1 HIGHER থেকে CHF
Fr0.004571176
1 HIGHER থেকে HKD
HK$0.0447975248
1 HIGHER থেকে MAD
.د.م0.0516542888
1 HIGHER থেকে MXN
$0.1061084229
1 HIGHER থেকে PLN
0.0207988508
1 HIGHER থেকে RON
лв0.0248557695
1 HIGHER থেকে SEK
kr0.0546826929
1 HIGHER থেকে BGN
лв0.0095423299
1 HIGHER থেকে HUF
Ft1.9388643004
1 HIGHER থেকে CZK
0.1198790906
1 HIGHER থেকে KWD
د.ك0.00174276085
1 HIGHER থেকে ILS
0.0195989171