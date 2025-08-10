HEFE প্রাইস (HEFE)
HEFE(HEFE) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 628.55KUSD। HEFE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, HEFE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, HEFE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, HEFE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, HEFE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.67%
|30 দিন
|$ 0
|+43.76%
|60 দিন
|$ 0
|+359.81%
|90 দিন
|$ 0
|--
HEFE এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.78%
+0.67%
+0.33%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
$HEFE is a community-driven, tokenized brand on the Avalanche blockchain that blends the viral appeal of memecoins with real-world utility, financial innovation, and long-term vision. Represented by the iconic walrus, $HEFE goes beyond memes—focusing on sustainability, ecosystem integration, DeFi incentives, and creating lasting value for holders. It’s not just a token—it’s a movement with purpose, culture, and a rapidly growing community committed to reshaping what memecoins can truly represent in Web3.
HEFE (HEFE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। HEFEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
