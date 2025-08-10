GameBoy প্রাইস (GBOY)
GameBoy(GBOY) বর্তমানে 0.00001609USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 15.97KUSD। GBOY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ GBOY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GBOY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, GameBoy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, GameBoy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000008357 ছিল।
গত 60 দিনে, GameBoy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000043707 ছিল।
গত 90 দিনে, GameBoy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000009258496873623102 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.54%
|30 দিন
|$ -0.0000008357
|-5.19%
|60 দিন
|$ -0.0000043707
|-27.16%
|90 দিন
|$ -0.000009258496873623102
|-36.52%
GameBoy এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.75%
+0.54%
+12.28%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The project is to bring to life 3 decades of gaming culture into a proof of Nostalgia. NFT’s will be dropping at the end of the month + mint, previews available on X and Telegram.. PvP (Player vs Player) Gaming is being developed by a developer to allow players to connect their wallets via a smart contract holding funds and winners of the game takes winnings, with a small fee to create revenue and drive the project forwards, creating real utility.
GameBoy (GBOY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GBOYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
