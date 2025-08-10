FireStarter প্রাইস (FLAME)
FireStarter(FLAME) বর্তমানে 0.00317384USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 215.82KUSD। FLAME থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, FireStarter থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00016089 ছিল।
গত 30 দিনে, FireStarter থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0011876858 ছিল।
গত 60 দিনে, FireStarter থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007388937 ছিল।
গত 90 দিনে, FireStarter থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0009921909308484645 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00016089
|+5.34%
|30 দিন
|$ -0.0011876858
|-37.42%
|60 দিন
|$ -0.0007388937
|-23.28%
|90 দিন
|$ -0.0009921909308484645
|-23.81%
FireStarter এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.50%
+5.34%
+6.06%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
FireStarter is the first Initial Metaverse Offering (or IMO) launchpad on the Polygon network that incubates and launches GameFi, Social Token, NFT and DeFi projects by way of the metaverse. FireStarter only incubates top tier projects, typically comprised of celebrity and engineering centric teams as our real world experience in media (Forbes, Nike, Supreme, Rolling Stones Magazine etc) as well as in crypto allows us to bridge the gap between the mainstream and crypto.
FireStarter (FLAME) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FLAMEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
