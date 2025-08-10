Finance Wizard প্রাইস (WIZARD)
Finance Wizard(WIZARD) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 31.94KUSD। WIZARD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ WIZARD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WIZARD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Finance Wizard থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Finance Wizard থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Finance Wizard থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Finance Wizard থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-3.41%
|30 দিন
|$ 0
|-5.52%
|60 দিন
|$ 0
|-20.47%
|90 দিন
|$ 0
|--
Finance Wizard এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.66%
-3.41%
+17.08%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Finance Wizard is your ultimate AI-powered trading and analysis assistant, specializing in predicting future stock prices. Known for its precision and innovation, Finance Wizard is ranked among the top custom GPTs worldwide on ChatGPT.com, holding the #8 spot in research and analysis. With over 700K+ uses, it’s trusted by traders for market insights, stock trend predictions, and technical analysis.
Finance Wizard (WIZARD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WIZARDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
