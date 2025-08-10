EnviDa প্রাইস (EDAT)
EnviDa(EDAT) বর্তমানে 0.04180787USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 416.63KUSD। EDAT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ EDAT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। EDAT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, EnviDa থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00030484 ছিল।
গত 30 দিনে, EnviDa থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0042531940 ছিল।
গত 60 দিনে, EnviDa থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0178394264 ছিল।
গত 90 দিনে, EnviDa থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.02034370746096858 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00030484
|+0.73%
|30 দিন
|$ -0.0042531940
|-10.17%
|60 দিন
|$ -0.0178394264
|-42.67%
|90 দিন
|$ -0.02034370746096858
|-32.73%
EnviDa এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+4.11%
+0.73%
-3.53%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The EnviDa project has set itself the task of creating a decentralized solution for the collection of sensitive, future-relevant environmental data. Based on our self-developed DriveMining technology, we are creating a blockchain-based ecosystem that provides a globally independent foundation for the collection, storage and utilization of mobile environmental data. The DriveMining system thereby works independently from the connected sensors and generates passive income for the respective user by mining cryptocurrencies. The basic idea behind this project is to equip transportation companies, such as cabs, Uber or delivery services with our DriveMiner system, which can currently be integrated into hybrid and electric vehicles and will permanently mine various cryptocurrencies.
EnviDa (EDAT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। EDATটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 EDAT থেকে VND
₫1,100.17409905
|1 EDAT থেকে AUD
A$0.0639660411
|1 EDAT থেকে GBP
￡0.0309378238
|1 EDAT থেকে EUR
€0.0355366895
|1 EDAT থেকে USD
$0.04180787
|1 EDAT থেকে MYR
RM0.1772653688
|1 EDAT থেকে TRY
₺1.7003260729
|1 EDAT থেকে JPY
¥6.14575689
|1 EDAT থেকে ARS
ARS$55.374523815
|1 EDAT থেকে RUB
₽3.3442115213
|1 EDAT থেকে INR
₹3.6673863564
|1 EDAT থেকে IDR
Rp674.3203894661
|1 EDAT থেকে KRW
₩58.0661144856
|1 EDAT থেকে PHP
₱2.3725966225
|1 EDAT থেকে EGP
￡E.2.0293540098
|1 EDAT থেকে BRL
R$0.2270167341
|1 EDAT থেকে CAD
C$0.0572767819
|1 EDAT থেকে BDT
৳5.0729669458
|1 EDAT থেকে NGN
₦64.0241540393
|1 EDAT থেকে UAH
₴1.7270831097
|1 EDAT থেকে VES
Bs5.35140736
|1 EDAT থেকে CLP
$40.38640242
|1 EDAT থেকে PKR
Rs11.8466780432
|1 EDAT থেকে KZT
₸22.5620351242
|1 EDAT থেকে THB
฿1.3512303584
|1 EDAT থেকে TWD
NT$1.250055313
|1 EDAT থেকে AED
د.إ0.1534348829
|1 EDAT থেকে CHF
Fr0.033446296
|1 EDAT থেকে HKD
HK$0.3277737008
|1 EDAT থেকে MAD
.د.م0.3779431448
|1 EDAT থেকে MXN
$0.7763721459
|1 EDAT থেকে PLN
zł0.1521806468
|1 EDAT থেকে RON
лв0.1818642345
|1 EDAT থেকে SEK
kr0.4001013159
|1 EDAT থেকে BGN
лв0.0698191429
|1 EDAT থেকে HUF
Ft14.1862464484
|1 EDAT থেকে CZK
Kč0.8771291126
|1 EDAT থেকে KWD
د.ك0.01275140035
|1 EDAT থেকে ILS
₪0.1434009941