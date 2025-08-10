Edge Matrix Computing প্রাইস (EMC)
Edge Matrix Computing(EMC) বর্তমানে 0.00178198USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 415.91KUSD। EMC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Edge Matrix Computing থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00029899 ছিল।
গত 30 দিনে, Edge Matrix Computing থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007336621 ছিল।
গত 60 দিনে, Edge Matrix Computing থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0013539505 ছিল।
গত 90 দিনে, Edge Matrix Computing থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00812237924739547 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00029899
|+20.16%
|30 দিন
|$ -0.0007336621
|-41.17%
|60 দিন
|$ -0.0013539505
|-75.98%
|90 দিন
|$ -0.00812237924739547
|-82.00%
Edge Matrix Computing এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.50%
+20.16%
+16.12%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Specializing in AI+Web3, bridging the computing power network and AI (d)apps.
Edge Matrix Computing (EMC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। EMCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
