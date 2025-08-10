EBTC সম্পর্কে আরও

EBTC প্রাইসের তথ্য

EBTC হোয়াইটপেপার

EBTC অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

EBTC টোকেনোমিক্স

EBTC প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

eBTC লোগো

eBTC প্রাইস (EBTC)

তালিকাভুক্ত নয়

eBTC (EBTC) লাইভ প্রাইস চার্ট

$117,028
$117,028$117,028
-0.20%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে eBTC (EBTC) এর প্রাইস

eBTC(EBTC) বর্তমানে 117,028USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.70MUSD। EBTC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

eBTC এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.21%
eBTC এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
31.61 USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ EBTC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। EBTC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ eBTC (EBTC) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, eBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -253.7394218554 ছিল।
গত 30 দিনে, eBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +3,771.2390028000 ছিল।
গত 60 দিনে, eBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +6,075.2628612000 ছিল।
গত 90 দিনে, eBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +13,481.74770968941 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -253.7394218554-0.21%
30 দিন$ +3,771.2390028000+3.22%
60 দিন$ +6,075.2628612000+5.19%
90 দিন$ +13,481.74770968941+13.02%

eBTC (EBTC) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

eBTC এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 116,693
$ 116,693$ 116,693

$ 117,849
$ 117,849$ 117,849

$ 122,939
$ 122,939$ 122,939

--

-0.21%

+2.12%

eBTC (EBTC) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 3.70M
$ 3.70M$ 3.70M

--
----

31.61
31.61 31.61

eBTC (EBTC) কী?

eBTC is a collateralized crypto asset soft pegged to the price of Bitcoin and built on the Ethereum network. It is backed exclusively by Lido's stETH and powered by immutable smart contracts with minimized counterparty reliance. It is designed to be the most decentralized synthetic Bitcoin in DeFi and offers the ability for anyone in the world to borrow BTC at no cost. Built by BadgerDAO

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

eBTC (EBTC) এর টোকেনোমিক্স

eBTC (EBTC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। EBTCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: eBTC (EBTC) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

EBTC থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 EBTC থেকে VND
3,079,591,820
1 EBTC থেকে AUD
A$179,052.84
1 EBTC থেকে GBP
86,600.72
1 EBTC থেকে EUR
99,473.8
1 EBTC থেকে USD
$117,028
1 EBTC থেকে MYR
RM496,198.72
1 EBTC থেকে TRY
4,759,528.76
1 EBTC থেকে JPY
¥17,203,116
1 EBTC থেকে ARS
ARS$155,003,586
1 EBTC থেকে RUB
9,361,069.72
1 EBTC থেকে INR
10,265,696.16
1 EBTC থেকে IDR
Rp1,887,548,122.84
1 EBTC থেকে KRW
162,537,848.64
1 EBTC থেকে PHP
6,641,339
1 EBTC থেকে EGP
￡E.5,680,539.12
1 EBTC থেকে BRL
R$635,462.04
1 EBTC থেকে CAD
C$160,328.36
1 EBTC থেকে BDT
14,200,177.52
1 EBTC থেকে NGN
179,215,508.92
1 EBTC থেকে UAH
4,834,426.68
1 EBTC থেকে VES
Bs14,979,584
1 EBTC থেকে CLP
$113,049,048
1 EBTC থেকে PKR
Rs33,161,054.08
1 EBTC থেকে KZT
63,155,330.48
1 EBTC থেকে THB
฿3,782,344.96
1 EBTC থেকে TWD
NT$3,499,137.2
1 EBTC থেকে AED
د.إ429,492.76
1 EBTC থেকে CHF
Fr93,622.4
1 EBTC থেকে HKD
HK$917,499.52
1 EBTC থেকে MAD
.د.م1,057,933.12
1 EBTC থেকে MXN
$2,173,209.96
1 EBTC থেকে PLN
425,981.92
1 EBTC থেকে RON
лв509,071.8
1 EBTC থেকে SEK
kr1,119,957.96
1 EBTC থেকে BGN
лв195,436.76
1 EBTC থেকে HUF
Ft39,709,940.96
1 EBTC থেকে CZK
2,455,247.44
1 EBTC থেকে KWD
د.ك35,693.54
1 EBTC থেকে ILS
401,406.04