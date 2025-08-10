eBTC প্রাইস (EBTC)
eBTC(EBTC) বর্তমানে 117,028USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.70MUSD। EBTC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, eBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -253.7394218554 ছিল।
গত 30 দিনে, eBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +3,771.2390028000 ছিল।
গত 60 দিনে, eBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +6,075.2628612000 ছিল।
গত 90 দিনে, eBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +13,481.74770968941 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -253.7394218554
|-0.21%
|30 দিন
|$ +3,771.2390028000
|+3.22%
|60 দিন
|$ +6,075.2628612000
|+5.19%
|90 দিন
|$ +13,481.74770968941
|+13.02%
eBTC এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
-0.21%
+2.12%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
eBTC is a collateralized crypto asset soft pegged to the price of Bitcoin and built on the Ethereum network. It is backed exclusively by Lido's stETH and powered by immutable smart contracts with minimized counterparty reliance. It is designed to be the most decentralized synthetic Bitcoin in DeFi and offers the ability for anyone in the world to borrow BTC at no cost. Built by BadgerDAO
eBTC (EBTC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। EBTCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
