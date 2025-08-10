E4C প্রাইস (E4C)
E4C(E4C) বর্তমানে 0.00384842USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 493.51KUSD। E4C থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ E4C থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। E4C এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, E4C থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, E4C থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0005120330 ছিল।
গত 60 দিনে, E4C থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007359906 ছিল।
গত 90 দিনে, E4C থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001613460281627629 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.24%
|30 দিন
|$ -0.0005120330
|-13.30%
|60 দিন
|$ -0.0007359906
|-19.12%
|90 দিন
|$ -0.001613460281627629
|-29.54%
E4C এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.00%
-0.24%
-6.20%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
E4C is a gaming ecosystem on Sui built to become the bridge between web2 and web3 gaming. Anchored on its major products, E4C: Ludus, and E4C: Final Salvation. E4C: Ludus is a cross-platform gaming player built in collaboration with Mysten Labs, the original contributor to Sui blockchain. E4C: Final Salvation is Ambrus Studio’s marquee title that aims to bring 100M users into web3. Highlights: E4C: Ludus is a beacon of Sui’s gaming ecosystem, built in collaboration with Mysten Labs. A formidable founding team boasting pedigrees from AAA studios and a proven track record of success within the MOBA genre. Sui’s first major game token launch with the entire protocol’s support behind it. A sustainable, long-term token flow, complemented by a robust token sink driven by genuine consumption demand from players. E4C: Final Salvation is the first web3 project with major web2 publishers on board, making E4C the first large web3 game with major traditional game publisher support. ~1M registered users across multiple platforms
E4C (E4C) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। E4Cটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 E4C থেকে VND
₫101.2711723
|1 E4C থেকে AUD
A$0.0058880826
|1 E4C থেকে GBP
￡0.0028478308
|1 E4C থেকে EUR
€0.003271157
|1 E4C থেকে USD
$0.00384842
|1 E4C থেকে MYR
RM0.0163173008
|1 E4C থেকে TRY
₺0.1565152414
|1 E4C থেকে JPY
¥0.56571774
|1 E4C থেকে ARS
ARS$5.09723229
|1 E4C থেকে RUB
₽0.3078351158
|1 E4C থেকে INR
₹0.3375834024
|1 E4C থেকে IDR
Rp62.0712816326
|1 E4C থেকে KRW
₩5.3449935696
|1 E4C থেকে PHP
₱0.218397835
|1 E4C থেকে EGP
￡E.0.1868023068
|1 E4C থেকে BRL
R$0.0208969206
|1 E4C থেকে CAD
C$0.0052723354
|1 E4C থেকে BDT
৳0.4669672828
|1 E4C থেকে NGN
₦5.8934319038
|1 E4C থেকে UAH
₴0.1589782302
|1 E4C থেকে VES
Bs0.49259776
|1 E4C থেকে CLP
$3.71757372
|1 E4C থেকে PKR
Rs1.0904882912
|1 E4C থেকে KZT
₸2.0768383372
|1 E4C থেকে THB
฿0.1243809344
|1 E4C থেকে TWD
NT$0.115067758
|1 E4C থেকে AED
د.إ0.0141237014
|1 E4C থেকে CHF
Fr0.003078736
|1 E4C থেকে HKD
HK$0.0301716128
|1 E4C থেকে MAD
.د.م0.0347897168
|1 E4C থেকে MXN
$0.0714651594
|1 E4C থেকে PLN
zł0.0140082488
|1 E4C থেকে RON
лв0.016740627
|1 E4C থেকে SEK
kr0.0368293794
|1 E4C থেকে BGN
лв0.0064268614
|1 E4C থেকে HUF
Ft1.3058458744
|1 E4C থেকে CZK
Kč0.0807398516
|1 E4C থেকে KWD
د.ك0.0011737681
|1 E4C থেকে ILS
₪0.0132000806