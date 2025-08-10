USX সম্পর্কে আরও

dForce USD (USX) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.993632
$0.993632$0.993632
+0.20%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে।
আজকে dForce USD (USX) এর প্রাইস

dForce USD(USX) বর্তমানে 0.991014USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 15.31MUSD। USX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

dForce USD এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.00%
dForce USD এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
15.45M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ USX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। USX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ dForce USD (USX) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, dForce USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, dForce USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0018748993 ছিল।
গত 60 দিনে, dForce USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0048670679 ছিল।
গত 90 দিনে, dForce USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0081551017106759 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-0.00%
30 দিন$ -0.0018748993-0.18%
60 দিন$ -0.0048670679-0.49%
90 দিন$ -0.0081551017106759-0.81%

dForce USD (USX) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

dForce USD এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.990329
$ 0.990329$ 0.990329

$ 0.993867
$ 0.993867$ 0.993867

$ 2.71
$ 2.71$ 2.71

-0.00%

-0.00%

+0.14%

dForce USD (USX) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 15.31M
$ 15.31M$ 15.31M

--
----

15.45M
15.45M 15.45M

dForce USD (USX) কী?

Synthetic Stablecoin

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

dForce USD (USX) এর টোকেনোমিক্স

dForce USD (USX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। USXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: dForce USD (USX) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

