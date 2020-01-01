Collies (COLLIES) এর টোকেনোমিক্স
Welcome to $COLLIES, the pioneering community-driven token crafted for dog lovers everywhere, with a special place in its heart for fans of the intelligent and loyal Border Collie. $COLLIES is more than just a cryptocurrency—it’s a movement that unites the timeless values of loyalty, passion, and companionship with the limitless possibilities of blockchain innovation. In a world where technology and emotion often feel worlds apart, $COLLIES stands as a bridge, bringing together people who cherish their furry companions and those who believe in the transformative power of decentralized finance.
At its core, $COLLIES is about celebrating the unique bond between humans and dogs. Inspired by the Border Collie’s legendary intelligence, agility, and devotion, our project seeks to create a digital ecosystem where every member feels valued, empowered, and connected. Whether you’re a lifelong dog owner, an NFT enthusiast, or a newcomer to the world of crypto, you’ll find a welcoming pack in the $COLLIES community.
Collies (COLLIES) টোকেনোমিক্স: প্রধান মেট্রিকস ব্যাখ্যা এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ
Collies (COLLIES) এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য, স্থায়িত্ব এবং সম্ভাবনা বিশ্লেষণের জন্য এর টোকেনোমিক্স বোঝা অপরিহার্য।
মূল মেট্রিক্স এবং কীভাবে সেগুলো গণনা করা হয়:
মোট সরবরাহ:
সর্বাধিক সংখ্যক COLLIES টোকেন তৈরি করা হয়েছে বা তৈরি করা হবে।
সার্কুলেটিং সরবরাহ:
বর্তমানে মার্কেটে এবং জনসাধারণের হাতে থাকা টোকেনের সংখ্যা।
সর্বোচ্চ সরবরাহ:
মোট কতগুলো COLLIES টোকেন থাকতে পারে তার সর্বোচ্চ সীমা।
FDV (সম্পূর্ণ মুনাফাকৃত মূল্যায়ন):
বর্তমান প্রাইস × সর্বোচ্চ সরবরাহ হিসাবে হিসাব করা হয়, যা টোকেনগুলো পুরোপুরি প্রচলনে থাকলে মোট মার্কেট ক্যাপের একটি অনুমান প্রদান করে।
মুদ্রাস্ফীতির হার:
নতুন টোকেন কত দ্রুত চালু করা হচ্ছে তা প্রতিফলিত করে, যা দুষ্প্রাপ্যতা এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রাইস পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে।
ট্রেডারদের জন্য এই মেট্রিকসগুলো কেন গুরুত্বপূর্ণ?
উচ্চ সার্কুলেটিং সরবরাহ = অধিক লিকুইডিটি।
সীমিত সর্বোচ্চ সরবরাহ + কম মুদ্রাস্ফীতি = দীর্ঘমেয়াদী প্রাইস বৃদ্ধির সম্ভাবনা।
স্বচ্ছ টোকেন বিতরণ = প্রজেক্টের উপর আরও ভালো আস্থা এবং কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি কম।
নিম্ন বর্তমান মার্কেট ক্যাপ সহ উচ্চ FDV = সম্ভাব্য অতিরিক্ত মূল্যায়নের ইঙ্গিত।
এখন যেহেতু আপনি COLLIES এর টোকেনোমিক্স বুঝতে পেরেছেন, COLLIESটোকেনের লাইভ প্রাইস এক্সপ্লোর করুন!
