Catfish প্রাইস (CATFISH)
Catfish(CATFISH) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 41.15KUSD। CATFISH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CATFISH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CATFISH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Catfish থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Catfish থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Catfish থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Catfish থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.65%
|30 দিন
|$ 0
|+9.55%
|60 দিন
|$ 0
|+12.10%
|90 দিন
|$ 0
|--
Catfish এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.74%
+0.65%
+12.53%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Introducing "I'LL BE YOUR LAST CATFISH TONIGHT" ($CATFISH), a unique and refreshing cryptocurrency that defies the norms of meme coins. In a crypto space saturated with misleading projects, $CATFISH embraces the unexpected in a positive way. Unlike the typical catfish that deceives, this coin thrives on transparency and authenticity. It stands out as a beacon of truth, weathering market fluctuations and false promises to emerge as the last one standing. In a world of fake hype and dubious developers, $CATFISH challenges the status quo, proving that sometimes, embracing the unexpected can lead to genuine treasure. The project is committed to enduring the storms of the crypto market and providing a real and lasting value proposition. $CATFISH's tokenomics further emphasize its commitment to transparency and community trust. With a total supply of 1 billion tokens, the project implements a 0% tax on transactions, LP (liquidity pool) is burned, and minting is revoked. The team has taken concrete steps to ensure the longevity and stability of the project, with 20 SOL (Solana) allocated to the LP. The performance metrics displayed on the Telegram channel showcase impressive percentage gains, emphasizing the coin's potential to provide unexpected returns. $CATFISH is more than just a meme coin; it's a symbol of resilience, truth, and the joy of the unexpected in the ever-evolving world of cryptocurrencies.
Catfish (CATFISH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CATFISHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
