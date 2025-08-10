BUILT সম্পর্কে আরও

Built Different লোগো

Built Different প্রাইস (BUILT)

তালিকাভুক্ত নয়

Built Different (BUILT) লাইভ প্রাইস চার্ট

--
----
+1.30%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Built Different (BUILT) এর প্রাইস

Built Different(BUILT) বর্তমানে 0.00003327USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 33.36KUSD। BUILT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Built Different এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+1.51%
Built Different এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
998.29M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ BUILT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BUILT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Built Different (BUILT) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Built Different থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Built Different থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000039262 ছিল।
গত 60 দিনে, Built Different থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000005531 ছিল।
গত 90 দিনে, Built Different থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000005980041429252205 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+1.51%
30 দিন$ +0.0000039262+11.80%
60 দিন$ +0.0000005531+1.66%
90 দিন$ -0.000005980041429252205-15.23%

Built Different (BUILT) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Built Different এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00003237
$ 0.00003237$ 0.00003237

$ 0.00003382
$ 0.00003382$ 0.00003382

$ 0.00539371
$ 0.00539371$ 0.00539371

-1.06%

+1.51%

+12.89%

Built Different (BUILT) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 33.36K
$ 33.36K$ 33.36K

--
----

998.29M
998.29M 998.29M

Built Different (BUILT) কী?

Built Different is not just a token; it’s a movement. Inspired by the relentless pursuit of greatness, Built Different embodies the spirit of innovation, ambition, and breaking barriers. Positioned as a standout project on the Solana ecosystem, it draws parallels to the meteoric rise of coins like $Sigma and $Giga, capturing the imagination of those who aspire for more in life and in crypto. Core Values: • Innovation: Pushing boundaries in the crypto space. • Resilience: Built to thrive in any market conditions. • Community: Empowering individuals to stride for more together. Why Built Different? Built Different is more than a financial asset—it’s a badge of honor for those who see themselves as visionaries, risk-takers, and builders of the future. With its catchy slogan and bold ethos, it appeals to a new generation of crypto investors who crave purpose beyond profits.

Built Different (BUILT) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Built Different (BUILT) এর টোকেনোমিক্স

Built Different (BUILT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BUILTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Built Different (BUILT) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

