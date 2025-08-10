BTU Protocol প্রাইস (BTU)
BTU Protocol(BTU) বর্তমানে 0.761914USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 60.95MUSD। BTU থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BTU থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BTU এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, BTU Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, BTU Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0947465964 ছিল।
গত 60 দিনে, BTU Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1380595787 ছিল।
গত 90 দিনে, BTU Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0613105900627573 ছিল।
BTU Protocol এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.54%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
BTU Protocol solution helps companies get closer to consumers and build new distribution channels with better margins
BTU Protocol (BTU) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BTUটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত।
|1 BTU থেকে VND
₫20,049.76691
|1 BTU থেকে AUD
A$1.16572842
|1 BTU থেকে GBP
￡0.56381636
|1 BTU থেকে EUR
€0.6476269
|1 BTU থেকে USD
$0.761914
|1 BTU থেকে MYR
RM3.23051536
|1 BTU থেকে TRY
₺30.98704238
|1 BTU থেকে JPY
¥112.001358
|1 BTU থেকে ARS
ARS$1,009.155093
|1 BTU থেকে RUB
₽60.94550086
|1 BTU থেকে INR
₹66.83509608
|1 BTU থেকে IDR
Rp12,288.93376342
|1 BTU থেকে KRW
₩1,058.20711632
|1 BTU থেকে PHP
₱43.2386195
|1 BTU থেকে EGP
￡E.36.98330556
|1 BTU থেকে BRL
R$4.13719302
|1 BTU থেকে CAD
C$1.04382218
|1 BTU থেকে BDT
৳92.45064476
|1 BTU থেকে NGN
₦1,166.78748046
|1 BTU থেকে UAH
₴31.47466734
|1 BTU থেকে VES
Bs97.524992
|1 BTU থেকে CLP
$736.008924
|1 BTU থেকে PKR
Rs215.89595104
|1 BTU থেকে KZT
₸411.17450924
|1 BTU থেকে THB
฿24.62506048
|1 BTU থেকে TWD
NT$22.7812286
|1 BTU থেকে AED
د.إ2.79622438
|1 BTU থেকে CHF
Fr0.6095312
|1 BTU থেকে HKD
HK$5.97340576
|1 BTU থেকে MAD
.د.م6.88770256
|1 BTU থেকে MXN
$14.14874298
|1 BTU থেকে PLN
zł2.77336696
|1 BTU থেকে RON
лв3.3143259
|1 BTU থেকে SEK
kr7.29151698
|1 BTU থেকে BGN
лв1.27239638
|1 BTU থেকে HUF
Ft258.53265848
|1 BTU থেকে CZK
Kč15.98495572
|1 BTU থেকে KWD
د.ك0.23238377
|1 BTU থেকে ILS
₪2.61336502