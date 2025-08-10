Brian প্রাইস (BRIAN)
Brian(BRIAN) বর্তমানে 0.00554369USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 5.38MUSD। BRIAN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Brian থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00044172 ছিল।
গত 30 দিনে, Brian থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0082436433 ছিল।
গত 60 দিনে, Brian থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0186471049 ছিল।
গত 90 দিনে, Brian থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0037826395845503302 ছিল।
|আজ
|$ +0.00044172
|+8.66%
|30 দিন
|$ +0.0082436433
|+148.70%
|60 দিন
|$ +0.0186471049
|+336.37%
|90 দিন
|$ +0.0037826395845503302
|+214.79%
Brian এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.63%
+8.66%
+67.44%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Who is Brian? Brian is a meme coin on the Base chain, a mutated combination of the Hulk meets Brett. What will the token be used for? The Brian token will be used for vesting and reward opportunities for the community. It is a community driven project. What is the supply of Brian? The total supply of Brian is 1 billion Where can I buy Brian? Brian is currently available on Uniswap but other exchanges are expected to be added in the future.
Brian (BRIAN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BRIANটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
