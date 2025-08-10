Black Devil প্রাইস (ANGLERFISH)
Black Devil(ANGLERFISH) বর্তমানে 0.00009597USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 95.90KUSD। ANGLERFISH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ANGLERFISH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ANGLERFISH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Black Devil থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Black Devil থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000185857 ছিল।
গত 60 দিনে, Black Devil থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000256605 ছিল।
গত 90 দিনে, Black Devil থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00004725411884644032 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+3.79%
|30 দিন
|$ -0.0000185857
|-19.36%
|60 দিন
|$ -0.0000256605
|-26.73%
|90 দিন
|$ -0.00004725411884644032
|-32.99%
Black Devil এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.90%
+3.79%
+9.85%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
An anglerfish was spotted surfacing in Tenerife this week. This was reportedly the first time the six-inch deep-sea dweller had been observed so close to the surface. Unfortunately, the tiny "sea devil" didn't survive its ascent, but its brief appearance still left scientists in awe. A Community formed and made a tribute token. Different people with different skills have come together to make it what it is now.
Black Devil (ANGLERFISH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ANGLERFISHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
