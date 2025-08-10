Andyman প্রাইস (ANDYMAN)
Andyman(ANDYMAN) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 385.27KUSD। ANDYMAN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Andyman থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Andyman থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Andyman থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Andyman থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+8.05%
|30 দিন
|$ 0
|-9.71%
|60 দিন
|$ 0
|-30.97%
|90 দিন
|$ 0
|--
Andyman এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.28%
+8.05%
+18.96%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
$ANDYMAN is a decentralized, community-driven meme coin that was taken over by its passionate community after the original developer abandoned it. The project operates with a renounced contract, 0% taxes, and a burnt liquidity pool, ensuring full transparency and security. $ANDYMAN is powered by a loyal, cult-like community focused on long-term growth and responsible investing. The project embraces meme culture and aims to foster organic growth through active community engagement and collective decision-making.
Andyman (ANDYMAN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ANDYMANটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
