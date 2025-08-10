ALB সম্পর্কে আরও

Alien Base লোগো

Alien Base প্রাইস (ALB)

তালিকাভুক্ত নয়

Alien Base (ALB) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.103405
$0.103405$0.103405
+47.90%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Alien Base (ALB) এর প্রাইস

Alien Base(ALB) বর্তমানে 0.10351USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 20.18MUSD। ALB থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Alien Base এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+48.12%
Alien Base এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
195.17M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ ALB থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ALB এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Alien Base (ALB) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Alien Base থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0336285 ছিল।
গত 30 দিনে, Alien Base থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0830167382 ছিল।
গত 60 দিনে, Alien Base থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0254080407 ছিল।
গত 90 দিনে, Alien Base থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0306761648800342 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.0336285+48.12%
30 দিন$ +0.0830167382+80.20%
60 দিন$ +0.0254080407+24.55%
90 দিন$ -0.0306761648800342-22.86%

Alien Base (ALB) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Alien Base এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.069881
$ 0.069881$ 0.069881

$ 0.103835
$ 0.103835$ 0.103835

$ 0.572381
$ 0.572381$ 0.572381

+3.45%

+48.12%

+95.01%

Alien Base (ALB) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 20.18M
$ 20.18M$ 20.18M

--
----

195.17M
195.17M 195.17M

Alien Base (ALB) কী?

Alien Base (ALB) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Alien Base (ALB) এর টোকেনোমিক্স

Alien Base (ALB) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ALBটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Alien Base (ALB) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

ALB থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 ALB থেকে VND
2,723.86565
1 ALB থেকে AUD
A$0.1583703
1 ALB থেকে GBP
0.0765974
1 ALB থেকে EUR
0.0879835
1 ALB থেকে USD
$0.10351
1 ALB থেকে MYR
RM0.4388824
1 ALB থেকে TRY
4.2097517
1 ALB থেকে JPY
¥15.21597
1 ALB থেকে ARS
ARS$137.098995
1 ALB থেকে RUB
8.2797649
1 ALB থেকে INR
9.0798972
1 ALB থেকে IDR
Rp1,669.5158953
1 ALB থেকে KRW
143.7629688
1 ALB থেকে PHP
5.8741925
1 ALB থেকে EGP
￡E.5.0243754
1 ALB থেকে BRL
R$0.5620593
1 ALB থেকে CAD
C$0.1418087
1 ALB থেকে BDT
12.5599034
1 ALB থেকে NGN
158.5141789
1 ALB থেকে UAH
4.2759981
1 ALB থেকে VES
Bs13.24928
1 ALB থেকে CLP
$99.99066
1 ALB থেকে PKR
Rs29.3305936
1 ALB থেকে KZT
55.8602066
1 ALB থেকে THB
฿3.3454432
1 ALB থেকে TWD
NT$3.094949
1 ALB থেকে AED
د.إ0.3798817
1 ALB থেকে CHF
Fr0.082808
1 ALB থেকে HKD
HK$0.8115184
1 ALB থেকে MAD
.د.م0.9357304
1 ALB থেকে MXN
$1.9221807
1 ALB থেকে PLN
0.3767764
1 ALB থেকে RON
лв0.4502685
1 ALB থেকে SEK
kr0.9905907
1 ALB থেকে BGN
лв0.1728617
1 ALB থেকে HUF
Ft35.1230132
1 ALB থেকে CZK
2.1716398
1 ALB থেকে KWD
د.ك0.03157055
1 ALB থেকে ILS
0.3550393