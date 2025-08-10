APY সম্পর্কে আরও

AgentiPy (APY) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00122778
$0.00122778$0.00122778
+2.10%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে AgentiPy (APY) এর প্রাইস

AgentiPy(APY) বর্তমানে 0.00121911USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.22MUSD। APY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

AgentiPy এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+1.40%
AgentiPy এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
999.95M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ APY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। APY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ AgentiPy (APY) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, AgentiPy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, AgentiPy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000836016 ছিল।
গত 60 দিনে, AgentiPy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002410337 ছিল।
গত 90 দিনে, AgentiPy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0015970156011794253 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+1.40%
30 দিন$ -0.0000836016-6.85%
60 দিন$ -0.0002410337-19.77%
90 দিন$ -0.0015970156011794253-56.70%

AgentiPy (APY) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

AgentiPy এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00116569
$ 0.00116569$ 0.00116569

$ 0.0012327
$ 0.0012327$ 0.0012327

$ 0.03220657
$ 0.03220657$ 0.03220657

-0.28%

+1.40%

+36.18%

AgentiPy (APY) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

--
----

999.95M
999.95M 999.95M

AgentiPy (APY) কী?

The Python toolkit for connecting AI agents to any onchain app. 🐍 $APY is the community token powering Agentic Apps development in Python. We’re on a mission to connect AI agents coded in Python to any onchain app starting with @Solana. We released our open-source toolkit and got a lot of attention from AI/ML developers. We truly believe in the future of AI x Blockchain. Every agent will be onchain and call it home. For more agents to be onchain, more languages need to be supported. Python is the most popular language used in AI/ML and $APY will enable devs to do more actions onchain.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

AgentiPy (APY) এর টোকেনোমিক্স

AgentiPy (APY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। APYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

APY থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 APY থেকে VND
32.08087965
1 APY থেকে AUD
A$0.0018652383
1 APY থেকে GBP
0.0009021414
1 APY থেকে EUR
0.0010362435
1 APY থেকে USD
$0.00121911
1 APY থেকে MYR
RM0.0051690264
1 APY থেকে TRY
0.0495812037
1 APY থেকে JPY
¥0.17920917
1 APY থেকে ARS
ARS$1.614711195
1 APY থেকে RUB
0.0975166089
1 APY থেকে INR
0.1069403292
1 APY থেকে IDR
Rp19.6630617633
1 APY থেকে KRW
1.6931974968
1 APY থেকে PHP
0.0691844925
1 APY থেকে EGP
￡E.0.0591755994
1 APY থেকে BRL
R$0.0066197673
1 APY থেকে CAD
C$0.0016701807
1 APY থেকে BDT
0.1479268074
1 APY থেকে NGN
1.8669328629
1 APY থেকে UAH
0.0503614341
1 APY থেকে VES
Bs0.15604608
1 APY থেকে CLP
$1.17766026
1 APY থেকে PKR
Rs0.3454470096
1 APY থেকে KZT
0.6579049026
1 APY থেকে THB
฿0.0394016352
1 APY থেকে TWD
NT$0.036451389
1 APY থেকে AED
د.إ0.0044741337
1 APY থেকে CHF
Fr0.000975288
1 APY থেকে HKD
HK$0.0095578224
1 APY থেকে MAD
.د.م0.0110207544
1 APY থেকে MXN
$0.0226388727
1 APY থেকে PLN
0.0044375604
1 APY থেকে RON
лв0.0053031285
1 APY থেকে SEK
kr0.0116668827
1 APY থেকে BGN
лв0.0020359137
1 APY থেকে HUF
Ft0.4136684052
1 APY থেকে CZK
0.0255769278
1 APY থেকে KWD
د.ك0.00037182855
1 APY থেকে ILS
0.0041815473