AGA প্রাইস (AGA)
AGA(AGA) বর্তমানে 0.04722784USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 212.53KUSD। AGA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ AGA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। AGA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, AGA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00069563 ছিল।
গত 30 দিনে, AGA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1536278657 ছিল।
গত 60 দিনে, AGA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0067436774 ছিল।
গত 90 দিনে, AGA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0066221934602599 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00069563
|+1.49%
|30 দিন
|$ +0.1536278657
|+325.29%
|60 দিন
|$ +0.0067436774
|+14.28%
|90 দিন
|$ +0.0066221934602599
|+16.31%
AGA এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+28.64%
+1.49%
+7.32%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
AGA (AGA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। AGAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 AGA থেকে VND
₫1,242.8006096
|1 AGA থেকে AUD
A$0.0722585952
|1 AGA থেকে GBP
￡0.0349486016
|1 AGA থেকে EUR
€0.040143664
|1 AGA থেকে USD
$0.04722784
|1 AGA থেকে MYR
RM0.2002460416
|1 AGA থেকে TRY
₺1.9207562528
|1 AGA থেকে JPY
¥6.94249248
|1 AGA থেকে ARS
ARS$62.55327408
|1 AGA থেকে RUB
₽3.7777549216
|1 AGA থেকে INR
₹4.1428261248
|1 AGA থেকে IDR
Rp761.7392481952
|1 AGA থেকে KRW
₩65.5938024192
|1 AGA থেকে PHP
₱2.68017992
|1 AGA থেকে EGP
￡E.2.2924393536
|1 AGA থেকে BRL
R$0.2564471712
|1 AGA থেকে CAD
C$0.0647021408
|1 AGA থেকে BDT
৳5.7306261056
|1 AGA থেকে NGN
₦72.3242418976
|1 AGA থেকে UAH
₴1.9509820704
|1 AGA থেকে VES
Bs6.04516352
|1 AGA থেকে CLP
$45.62209344
|1 AGA থেকে PKR
Rs13.3824807424
|1 AGA থেকে KZT
₸25.4869761344
|1 AGA থেকে THB
฿1.5264037888
|1 AGA থেকে TWD
NT$1.412112416
|1 AGA থেকে AED
د.إ0.1733261728
|1 AGA থেকে CHF
Fr0.037782272
|1 AGA থেকে HKD
HK$0.3702662656
|1 AGA থেকে MAD
.د.م0.4269396736
|1 AGA থেকে MXN
$0.8770209888
|1 AGA থেকে PLN
zł0.1719093376
|1 AGA থেকে RON
лв0.205441104
|1 AGA থেকে SEK
kr0.4519704288
|1 AGA থেকে BGN
лв0.0788704928
|1 AGA থেকে HUF
Ft16.0253506688
|1 AGA থেকে CZK
Kč0.9908400832
|1 AGA থেকে KWD
د.ك0.0144044912
|1 AGA থেকে ILS
₪0.1619914912