Aejo প্রাইস (AEJO)
Aejo(AEJO) বর্তমানে 0.00004168USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 41.75KUSD। AEJO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ AEJO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। AEJO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Aejo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Aejo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000017414 ছিল।
গত 60 দিনে, Aejo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000055313 ছিল।
গত 90 দিনে, Aejo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00000251167783713109 ছিল।
Aejo এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.15%
+4.45%
+15.77%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Aejo (AEJO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। AEJOটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 AEJO থেকে VND
₫1.0968092
|1 AEJO থেকে AUD
A$0.0000637704
|1 AEJO থেকে GBP
￡0.0000308432
|1 AEJO থেকে EUR
€0.000035428
|1 AEJO থেকে USD
$0.00004168
|1 AEJO থেকে MYR
RM0.0001767232
|1 AEJO থেকে TRY
₺0.0016951256
|1 AEJO থেকে JPY
¥0.00612696
|1 AEJO থেকে ARS
ARS$0.05520516
|1 AEJO থেকে RUB
₽0.0033339832
|1 AEJO থেকে INR
₹0.0036561696
|1 AEJO থেকে IDR
Rp0.6722579704
|1 AEJO থেকে KRW
₩0.0578885184
|1 AEJO থেকে PHP
₱0.00236534
|1 AEJO থেকে EGP
￡E.0.0020231472
|1 AEJO থেকে BRL
R$0.0002263224
|1 AEJO থেকে CAD
C$0.0000571016
|1 AEJO থেকে BDT
৳0.0050574512
|1 AEJO থেকে NGN
₦0.0638283352
|1 AEJO থেকে UAH
₴0.0017218008
|1 AEJO থেকে VES
Bs0.00533504
|1 AEJO থেকে CLP
$0.04026288
|1 AEJO থেকে PKR
Rs0.0118104448
|1 AEJO থেকে KZT
₸0.0224930288
|1 AEJO থেকে THB
฿0.0013470976
|1 AEJO থেকে TWD
NT$0.001246232
|1 AEJO থেকে AED
د.إ0.0001529656
|1 AEJO থেকে CHF
Fr0.000033344
|1 AEJO থেকে HKD
HK$0.0003267712
|1 AEJO থেকে MAD
.د.م0.0003767872
|1 AEJO থেকে MXN
$0.0007739976
|1 AEJO থেকে PLN
zł0.0001517152
|1 AEJO থেকে RON
лв0.000181308
|1 AEJO থেকে SEK
kr0.0003988776
|1 AEJO থেকে BGN
лв0.0000696056
|1 AEJO থেকে HUF
Ft0.0141428576
|1 AEJO থেকে CZK
Kč0.0008744464
|1 AEJO থেকে KWD
د.ك0.0000127124
|1 AEJO থেকে ILS
₪0.0001429624