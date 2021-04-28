Chia Network (XCH) আজকের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস
Chia Network (XCH) প্রাইস পরিবর্তন
|বর্তমান প্রাইস
|24ঘন্টা
|7 দিন
|30 দিন
|90 দিন
|$1.415
|--
|+6.71%
|+16.84%
|-54.77%
Chia Network মূলধন প্রবাহ
|ইতিহাস
|নেট ইনফ্লো
|প্রাইস
|2026-08-20
|-$0.01 M
|1.41
|2026-08-19
|$0.02 M
|1.42
|2026-08-18
|-$0.01 M
|1.37
|2026-08-17
|$0.06 M
|1.38
|2026-08-16
|$0.01 M
|1.31
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ডিসক্লেইমার
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