Lido Staked ETH (STETH) আজকের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস
Lido Staked ETH (STETH) প্রাইস পরিবর্তন
|বর্তমান প্রাইস
|24ঘন্টা
|7 দিন
|30 দিন
|90 দিন
|$2,245.02
|--
|+18.40%
|+16.36%
|+5.31%
Lido Staked ETH মূলধন প্রবাহ
|ইতিহাস
|নেট ইনফ্লো
|প্রাইস
|2026-08-20
|-$1.14 M
|2,251.76
|2026-08-19
|-$0.22 M
|2,084.85
|2026-08-18
|$0.01 M
|1,917.40
|2026-08-17
|$0.31 M
|1,912.52
|2026-08-16
|-$0.01 M
|1,884.12
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ডিসক্লেইমার
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