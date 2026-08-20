Harvest Finance (FARM) আজকের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস
Harvest Finance (FARM) প্রাইস পরিবর্তন
|বর্তমান প্রাইস
|24ঘন্টা
|7 দিন
|30 দিন
|90 দিন
|$5.618
|--
|+10.67%
|+6.32%
|-18.35%
Harvest Finance মূলধন প্রবাহ
|ইতিহাস
|নেট ইনফ্লো
|প্রাইস
|2026-08-20
|$0.01 M
|5.59
|2026-08-19
|$0.00 M
|5.22
|2026-08-18
|$0.00 M
|5.15
|2026-08-17
|$0.00 M
|5.16
|2026-08-16
|$0.00 M
|5.10
উপরের ডেটা পাবলিক মার্কেটের তথ্য থেকে সংকলিত এবং শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। MEXC আর্থিক পরামর্শমূলক পরিষেবা প্রদান করে না। বিনিয়োগের আগে অনুগ্রহ করে একজন পেশাদারের সাথে কথা বলুন।
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ডিসক্লেইমার
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