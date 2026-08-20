Manchester City Fan (CITY) আজকের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস
Manchester City Fan (CITY) প্রাইস পরিবর্তন
|বর্তমান প্রাইস
|24ঘন্টা
|7 দিন
|30 দিন
|90 দিন
|$0.3546
|--
|-1.09%
|-9.98%
|-27.68%
Manchester City Fan মূলধন প্রবাহ
|ইতিহাস
|নেট ইনফ্লো
|প্রাইস
|2026-08-20
|$0.01 M
|0.35
|2026-08-19
|-$0.02 M
|0.35
|2026-08-18
|-$0.01 M
|0.35
|2026-08-17
|$0.00 M
|0.35
|2026-08-16
|-$0.02 M
|0.36
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ডিসক্লেইমার
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