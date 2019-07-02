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CHZ সম্পর্কে আরও

CHZ প্রাইসের তথ্য

CHZ কী

CHZ হোয়াইটপেপার

CHZ অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

CHZ টোকেনোমিক্স

CHZ প্রাইস পূর্বাভাস

CHZ ইতিহাস

CHZ ক্রয়ের গাইড

CHZ-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

CHZ স্পট

CHZ Coin-M ফিউচার

CHZ USDT-M ফিউচার

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Chiliz (CHZ) আজকের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস

Chiliz (CHZ) আজকের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস

Chiliz অ্যানালাইসিস পৃষ্ঠাটি CHZ দৈনিক পারফরম্যান্স, প্রাইসের ট্রেন্ড এবং মূল প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর AI-জেনারেট করা ইনসাইট প্রদান করে। এটি সম্ভাব্য মার্কেটের গতিবিধি, ট্রেডিং সুযোগ এবং উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগত ধরণগুলি হাইলাইট করে। নিচের Chiliz-এর অ্যানালাইসিস সম্পর্কে আরও জানুন।

Chiliz (CHZ) প্রাইস পরিবর্তন

বর্তমান প্রাইস24ঘন্টা7 দিন30 দিন90 দিন
$0.01277--+2.98%-15.94%-70.42%
Chiliz প্রাইস সম্পর্কে আরও জানুন

Chiliz টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর

টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস মূলত প্রাইস ও সাধারণ সূচকগুলো দেখে ট্রেন্ড এবং মোমেন্টাম বোঝার চেষ্টা করে। নিচে Chiliz-এর একাধিক টাইমফ্রেমের স্বয়ংক্রিয় স্ন্যাপশট আছে, যা বর্তমান টেকনিক্যাল বাইস এবং পরবর্তী চার্ট সংকেত দেখাচ্ছে। এটি একটি টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ—নিশ্চিত পূর্বাভাস নয়, তাই অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা করুন এবং ঝুঁকি সঠিকভাবে পরিচালনা করুন।

শক্তিশালীবিক্রিরপরামর্শবিক্রি করুননিরপেক্ষকিনুনশক্তিশালীকেনারপরামর্শ
শক্তিশালী কেনার পরামর্শ
বিক্রি করুন 1
নিরপেক্ষ 8
কিনুন 17
চলমান গড়:শক্তিশালী কেনার পরামর্শবিক্রি করুন 1নিরপেক্ষ 0কিনুন 13
টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর:নিরপেক্ষবিক্রি করুন 0নিরপেক্ষ 8কিনুন 4
নাম
ক্লাসিক
ফিবোনাক্কি
R3
0.01284
0.01283
R2
0.01283
0.01283
R1
0.01283
0.01283
PP
0.01282
0.01282
S1
0.01282
0.01282
S2
0.01281
0.01282
S3
0.01281
0.01281

Chiliz মার্কেট সিগন্যাল

বর্তমান মোট ওপেন অর্ডারের ভলিউম
0.46M
$6.04 M
$5.58 M
অপেক্ষমাণ ক্রয় (USDT)
অপেক্ষমাণ বিক্রয় (USDT)
3 দিনের সক্রিয় ক্রয়-বিক্রয়ের পার্থক্য
0.02M
3-দিনের সক্রিয় ক্রয়
$0.71 M
3-দিনের সক্রিয় বিক্রয়
$0.69 M
7 দিনের সক্রিয় ক্রয়-বিক্রয়ের পার্থক্য
0.03M
7-দিনের সক্রিয় ক্রয়
$1.62 M
7-দিনের সক্রিয় বিক্রয়
$1.58 M

উপরের ডেটা পাবলিক মার্কেটের তথ্য থেকে সংকলিত এবং শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। MEXC আর্থিক পরামর্শমূলক পরিষেবা প্রদান করে না। বিনিয়োগের আগে অনুগ্রহ করে একজন পেশাদারের সাথে কথা বলুন।

Chiliz মূলধন প্রবাহ

নেট ইনফ্লোCHZUSDT-এর প্রাইস
ইতিহাসনেট ইনফ্লোপ্রাইস
2026-08-20-$0.38 M0.01
2026-08-19$0.00 M0.01
2026-08-18-$0.12 M0.01
2026-08-17$0.02 M0.01
2026-08-16$0.01 M0.01

উপরের ডেটা পাবলিক মার্কেটের তথ্য থেকে সংকলিত এবং শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। MEXC আর্থিক পরামর্শমূলক পরিষেবা প্রদান করে না। বিনিয়োগের আগে অনুগ্রহ করে একজন পেশাদারের সাথে কথা বলুন।

Chiliz সম্পর্কে আরও জানুন

MEXC-তে Chiliz (CHZ) মার্কেটে ট্রেড করুন

স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ Chiliz প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।

পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
CHZ/USDT
$0.01277
$0.01277$0.01277
+2.81%
10.45M (USDT)
CHZ/USDC
$0.01279
$0.01279$0.01279
+3.06%
5.13M (USDT)

ডিসক্লেইমার

এই উপাদানে প্রদত্ত তথ্য বিনিয়োগ, কর, আইনগত, আর্থিক, হিসাবরক্ষণ বা অন্য কোনো পেশাদার পরামর্শ হিসেবে বিবেচিত হবে না, এবং কোনো অ্যাসেট কেনা, বিক্রি বা হোল্ড করার সুপারিশ হিসাবেও কাজ করবে না। MEXC Learn শুধুমাত্র তথ্যবহুল উদ্দেশ্যে এই কন্টেন্টটি প্রদান করে এবং বিনিয়োগের পরামর্শ প্রদান করে না। অনুগ্রহ করে নিশ্চিত করুন যে আপনি জড়িত ঝুঁকিগুলি সম্পূর্ণরূপে বোঝেন এবং বিনিয়োগের সময় সতর্কতা অবলম্বন করেন। ব্যবহারকারীদের বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের জন্য MEXC দায়ী নয়।

CHZ-থেকে-USD ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

CHZ
CHZ
USD
USD

1 CHZ = 0.01277 USD