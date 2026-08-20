FC Barcelona FT (BAR) আজকের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস
FC Barcelona FT (BAR) প্রাইস পরিবর্তন
|বর্তমান প্রাইস
|24ঘন্টা
|7 দিন
|30 দিন
|90 দিন
|$0.2698
|--
|+2.93%
|-4.57%
|-31.18%
FC Barcelona FT মূলধন প্রবাহ
|ইতিহাস
|নেট ইনফ্লো
|প্রাইস
|2026-08-20
|-$0.02 M
|0.27
|2026-08-19
|-$0.01 M
|0.27
|2026-08-18
|$0.00 M
|0.27
|2026-08-17
|-$0.09 M
|0.26
|2026-08-16
|$0.08 M
|0.28
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