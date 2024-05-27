ZENT

Zentry is the Gaming Superlayer built to bring the MMORPG experience to real life. It is the game of games that unites the world’s 3 billion gamers from countless games and platforms, both digital and physical, into a unified Play Economy.

নামZENT

র‍্যাঙ্কNo.562

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.12%

সার্কুলেশন সরবরাহ6,947,945,384.9327135

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই9,706,992,814.355925

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.045346562276934003,2024-05-27

সর্বনিম্ন প্রাইস0.007081015497129782,2025-06-22

পাবলিক ব্লকচেইনETH

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

