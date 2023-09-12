YACHT

Yachtingverse is the world's first marine themed metaverse/ VR platform and SuperAPP designed specifically for the yachting industry. It is not only business to business but also business to individual and individual to individual.

নামYACHT

র‍্যাঙ্কNo.7276

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ0

সর্বোচ্চ সরবরাহ7,500,000

মোট সাপ্লাই7,500,000

সার্কুলেশন রেট0%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.4153038914025691,2023-11-22

সর্বনিম্ন প্রাইস0.004565827483104189,2023-09-12

পাবলিক ব্লকচেইনARB

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

