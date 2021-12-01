WIT

The Witnet protocol enables smart contracts to realize their true potential by giving them access to all sorts of valuable data sets, and by attesting and delivering that information securely thanks to its strong cryptoeconomic guarantees.

নামWIT

র‍্যাঙ্কNo.4121

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ0

সর্বোচ্চ সরবরাহ2,499,269,793

মোট সাপ্লাই1,137,386,449.93766

সার্কুলেশন রেট0%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.057437464430218084,2021-12-01

সর্বনিম্ন প্রাইস0.00054390074853324,2025-06-10

পাবলিক ব্লকচেইনWIT

ভূমিকাThe Witnet protocol enables smart contracts to realize their true potential by giving them access to all sorts of valuable data sets, and by attesting and delivering that information securely thanks to its strong cryptoeconomic guarantees.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_source

