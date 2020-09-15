WING

Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.

নামWING

র‍্যাঙ্কNo.2222

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)1.95%

সার্কুলেশন সরবরাহ5,172,949.84998927

সর্বোচ্চ সরবরাহ10,000,000

মোট সাপ্লাই7,638,124.86998927

সার্কুলেশন রেট0.5172%

ইস্যু্র তারিখ2020-09-15 00:00:00

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ140.806207937,2020-09-16

সর্বনিম্ন প্রাইস0.0706085391929573,2025-06-05

পাবলিক ব্লকচেইনONT

