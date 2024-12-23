WELF

WELF is an innovative private banking ecosystem, bridging traditional finance with the digital world to redefine wealth management for today’s high-net-worth individuals. By integrating secure digital platforms with expert, independent advisory services, WELF offers a streamlined experience that caters to both traditional banking and cutting-edge investment opportunities, ensuring clients can manage their wealth seamlessly across both realms.

নামWELF

র‍্যাঙ্কNo.1285

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.66%

সার্কুলেশন সরবরাহ10,717,456

সর্বোচ্চ সরবরাহ50,000,000

মোট সাপ্লাই49,999,000

সার্কুলেশন রেট0.2143%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ5.023530105188494,2024-12-23

সর্বনিম্ন প্রাইস0.4277405196841301,2025-04-06

পাবলিক ব্লকচেইনETH

ভূমিকাWELF is an innovative private banking ecosystem, bridging traditional finance with the digital world to redefine wealth management for today’s high-net-worth individuals. By integrating secure digital platforms with expert, independent advisory services, WELF offers a streamlined experience that caters to both traditional banking and cutting-edge investment opportunities, ensuring clients can manage their wealth seamlessly across both realms.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

