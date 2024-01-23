VIRTUAL

Virtuals Protocol is dedicated to powering games with democratic AI. Think of Virtual as a library of Gaming AIs and a marketplace that connects AI contributors (the supply side) with game developers (the demand side).

নামVIRTUAL

র‍্যাঙ্কNo.90

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার0.0002%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)26.32%

সার্কুলেশন সরবরাহ655,512,904.7646321

সর্বোচ্চ সরবরাহ1,000,000,000

মোট সাপ্লাই1,000,000,000

সার্কুলেশন রেট0.6555%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ5.0709119422827476,2025-01-02

সর্বনিম্ন প্রাইস0.007604929689950013,2024-01-23

পাবলিক ব্লকচেইনBASE

ভূমিকাVirtuals Protocol is dedicated to powering games with democratic AI. Think of Virtual as a library of Gaming AIs and a marketplace that connects AI contributors (the supply side) with game developers (the demand side).

MEXC হল ক্রিপ্টো পরিচালনা করার আপনার সবচেয়ে সহজ উপায় ক্রিপ্টো কেনা, ট্রেডিং এবং আয়ের জন্য বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জটিকে এক্সপ্লোর করুন। Bitcoin BTC, Ethereum ETH এবং 3,000 এর বেশি অল্টকয়েন ট্রেড করুন।
