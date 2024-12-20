USUAL

Total Supply: 4000000000 USUAL.Usual is a secure and decentralized fiat-backed stablecoin issuer that redistributes ownership and value through the $USUAL token.

নামUSUAL

র‍্যাঙ্কNo.434

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)1.45%

সার্কুলেশন সরবরাহ1,165,775,994.353497

সর্বোচ্চ সরবরাহ4,000,000,000

মোট সাপ্লাই1,332,543,576.8018324

সার্কুলেশন রেট0.2914%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ1.6356173831858944,2024-12-20

সর্বনিম্ন প্রাইস0.05957884122345306,2025-06-26

পাবলিক ব্লকচেইনETH

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

