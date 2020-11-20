TUP

TenUp offers exciting utilities, including: LUDO LOVE: A Web3 game where users play with TenUp tokens (30K+ downloads). Check it out! https://ludolove.tenup.io, COPY TRADING PLATFORM: Follow and copy master traders' strategies. Start here. https://copytrade.tenup.io & TENUP ANALYZER: Analyze and predict cryptocurrencies to win USDT. Explore here. https://analyzer.tenup.io

নামTUP

র‍্যাঙ্কNo.2185

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.11%

সার্কুলেশন সরবরাহ105,371,800.26

সর্বোচ্চ সরবরাহ191,998,848.874934

মোট সাপ্লাই191,998,848.874934

সার্কুলেশন রেট0.5488%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ1.03977343275915,2021-09-14

সর্বনিম্ন প্রাইস0.00222312,2020-11-20

পাবলিক ব্লকচেইনETH

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

