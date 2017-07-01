TRX

TRON: Decentralize the Web TRON is dedicated to building the infrastructure for a truly decentralized Internet. The TRON Protocol, one of the largest blockchain-based operating systems in the world which offers scalability, high-availability, and high-throughput computing (HTC) support that serves as the foundation for all decentralized applications in the TRON ecosystem. It also provides better compatibility for Ethereum smart contracts through an innovative, pluggable smart contract platform. Since July 24th, 2018, TRON acquired BitTorrent Inc. which is an Internet technology company based in San Francisco. It designs distributed technologies that scale efficiently, keep intelligence at the edge, and keep creators and consumers in control of their content and data. Every month more than 170 million people use BitTorrent Inc. developed products. Its protocols move as much as 40% of the world's Internet traffic on a daily basis. Now TRON is one of the largest blockchain-based operating systems in the world with over 100M users.

নামTRX

র‍্যাঙ্কNo.9

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার0.0086%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)1.21%

সার্কুলেশন সরবরাহ94,673,118,116.10739

সর্বোচ্চ সরবরাহ

মোট সাপ্লাই94,673,114,462.31476

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ2017-07-01 00:00:00

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে0.0015 USDT

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.44067471530141733,2024-12-03

সর্বনিম্ন প্রাইস0.001091259997338057,2017-09-15

পাবলিক ব্লকচেইনTRX

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

