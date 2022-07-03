TRADE

POLYTRADE is a blockchain-based decentralized protocol that aims to transform receivables financing & connect buyers, sellers, insurers, & investors for a seamless trading experience. The global DeFi market worth is increasing in trillions with a large number of total value locked in it every day. Polytrade will harness the massive liquidity pool of the crypto world by tokenizing real-world invoices and bringing them on-chain into the DeFi space.

নামTRADE

র‍্যাঙ্কNo.1398

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.33%

সার্কুলেশন সরবরাহ41,288,875

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই100,000,000

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ3.067126392343356,2024-04-01

সর্বনিম্ন প্রাইস0.05131675775777374,2022-07-03

পাবলিক ব্লকচেইনMATIC

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

Loading...